Speranza “Sulle mascherine a scuola rispettiamo norma vigente”

(Di sabato 28 maggio 2022) MESSINA (ITALPRESS) – Riguardo alle, “c'è unae la, lavoriamo affinchè il prossimoanno ci possa essere una situazione epidemiologica molto diversa”. Lo ha detto il ministro della Salute Robertoa Messina, dove è arrivato per la campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra Franco De Domenico. Fatto bersagli di na piccola contestazione,ha ribadito l'importanza della vaccinazione contro il Covid. “Hanno salvato la vita a centinaiadi migliaia di persone – ha affermato il ministro – Dovunque ci sono persone che non hanno condiviso la campagna di vaccinazione, il bello della democrazie è che c'è chi non è d'accordo, ma questo non cambia la verità. Dico anche anche a loro che la libertà che abbiamo ...