La Lega Pro scherza su Twitter: “Finale di Champions? Meglio i play off di Serie C” (Di sabato 28 maggio 2022) In questi momenti si sta giocando la Finale di Champions League, ma la stagione calcistica non finisce di certo oggi. Lo sanno bene i tifosi della Serie C, che domani vedranno disputarsi le ultime due semifinali di ritorno dei play off. La stessa Lega Pro, su Twitter, ha voluto scherzare pubblicando un meme. Come i baby tifosi di @PadovaCalcio @USCatanzaro1929 @Palermofficial e @feralpisalo attendono le semifinali di ritorno di domani #Cplayoff #SerieC #LegaPro pic.Twitter.com/PGApbcSGMH — Lega Pro Official (@LegaProOfficial) May 28, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) In questi momenti si sta giocando ladiLeague, ma la stagione calcistica non finisce di certo oggi. Lo sanno bene i tifosi dellaC, che domani vedranno disputarsi le ultime due semifinali di ritorno deioff. La stessaPro, su, ha volutore pubblicando un meme. Come i baby tifosi di @PadovaCalcio @USCatanzaro1929 @Palermofficial e @feralpisalo attendono le semifinali di ritorno di domani #Coff #C #Pro pic..com/PGApbcSGMH —Pro Official (@ProOfficial) May 28, 2022 SportFace.

sportface2016 : La #LegaPro scherza su Twitter: “Finale di #Champions? Meglio i play off di #SerieC” - alessio_ve : @GioNeroBlu @AlfredoPedulla Attendibile su? Qualche trasferimento di Lega Pro? - Mauallegro : @AlogarFF Ma speriamo accada veramente perché nemmeno la lega Pro è organizzata così di merda da un branco di pagliacci corrotti come questi - gbmilanista : Perez, Agnelli e Lapprta stanno già scrivendo il comunicato pro super lega. - bebecitasf : @_inmyremains__ Che imbarazzo, in la lega pro sono più organizzati -