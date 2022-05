Champions League. La risata di Klopp e il sopracciglio di Ancelotti raccontano mondi lontani

(Di sabato 28 maggio 2022) Uno ha ilballerino, l’altro il sorriso esuberante. Uno ha l’eleganza del signore che non disdegna il bon ton da cerimoniale, l’altro l’atteggiamento del gancio, ma di quelli per bene. Carloe Jürgensono duediversissimi, che si incontreranno a Parigi, a bordocampo, registi per niente occulti della finale di, stagione 2021/2022: Liverpool-Real Madrid. C’azzeccano poco l’uno con l’altro,. Umanamente e calcisticamente. Eppure allenatori vincenti, capaci di gestire uomini, gioco e inconvenienti. Si vince mai se non si sanno gestire questi ultimi. Chi insiste con la fortuna o sfortuna degli eventi non ha “chiaro in testa cos’è una stagione calcistica, forse neppure il calcio”. Bob ...

Advertising

GoalItalia : Scudetto ? Coppa Italia ? Champions League ? 22 maggio 2010 ?? L'Inter di Josè Mourinho completa uno storico Tri… - SkySport : ?? FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ?? Liverpool-Real Madrid ?? Sabato dalle 19:30 su Sky Sport ? #SkySport #UCL… - SkySport : Liverpool-Real Madrid, dove vedere la finale di Champions in tv e streaming: gli orari #SkySport… - Paoblog : Champions League, intervista a Klopp: 'ci vogliamo prendere quello che vogliamo' Non quello che, nel caso, 'meritiamo'? - zazoomblog : Quanto guadagna chi vince la Champions League - #Quanto #guadagna #vince #Champions -

Le immagini dell'allenamento del Real Madrid alla vigilia della finale dicontro il Liverpool. Carlo Ancelotti inizia con un discorso, applaudito dai calciatori. Come riportato da Sky, le parole dell'allenatore sono state: "Siamo arrivati fin qui per tante ...In vista della prossima stagione i rossoneri hanno già prenotato l'attaccante Divock Origi (in scadenza di contratto a fine giugno col Liverpool finalista in), che si svincolerà a ...Uno ha il sopracciglio ballerino, l’altro il sorriso esuberante. Uno ha l’eleganza del signore che non disdegna il bon ton da cerimoniale, l’altro l’atteggiamento del gancio, ma di quelli per bene. Ca ...I Reds partono in pole position nella finale di Parigi: la quota per il terzo titolo stagionale dopo Coppa di Lega e Fa Cup ottenuto anche tramite supplementari o rigori si abbassa a 1,57. Duello tra ...