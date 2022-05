Juventus, pazza idea Berardi: offerta irrinunciabile, chiusura a breve (Di venerdì 27 maggio 2022) La Juventus è pronta ad essere grande protagonista nel mercato estivo; per rinforzare l’attacco possibile l’arrivo di Berardi. Il mercato estivo come punto di ripartenza; la Juventus non può permettersi errori in una sessione in cui deve assolutamente rinforzare la rosa a disposizione di Allegri nel miglior modo possibile. L’obiettivo è tornare a dominare il calcio italiano ed essere grande protagonista a livello europeo. Sono tante le operazioni da fare tra cui quella dell’attaccante; in avanti serve un giocatore abile nell’uno contro uno e che si adatti al sistema di gioco, il 4-3-3, bianconero. Nelle ultime ore sembra essere uscito il nome di Berardi. AnsafotoGli adii di Dybala e Bernardeschi più il mancato riscatto di Morata, obbligano la Juventus ad operare in maniera consistente sul mercato per ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 27 maggio 2022) Laè pronta ad essere grande protagonista nel mercato estivo; per rinforzare l’attacco possibile l’arrivo di. Il mercato estivo come punto di ripartenza; lanon può permettersi errori in una sessione in cui deve assolutamente rinforzare la rosa a disposizione di Allegri nel miglior modo possibile. L’obiettivo è tornare a dominare il calcio italiano ed essere grande protagonista a livello europeo. Sono tante le operazioni da fare tra cui quella dell’attaccante; in avanti serve un giocatore abile nell’uno contro uno e che si adatti al sistema di gioco, il 4-3-3, bianconero. Nelle ultime ore sembra essere uscito il nome di. AnsafotoGli adii di Dybala e Bernardeschi più il mancato riscatto di Morata, obbligano laad operare in maniera consistente sul mercato per ...

Advertising

Katia69193323 : Una foggiana che, invece di tifare Foggia, si permette di dire a me che sono di Torino di non tifare Juventus. Una… - Pasky973 : #Pogba ?????? #Perišic?????? #Jorginho?????? #Acerbi ??? ?????? Pazza #Juventus ?????? - MondoBN : JUVE PAZZA IN CAMPIONATO. ROSA PIU’ “ESPERTA” PER COMP -