Il Napoli saluta Ghoulam | l’addio UFFICIALE | «Grazie»

(Di giovedì 26 maggio 2022) . Il messaggio del club partenopeo Faouzi, dopo 8 anni di, è destinato a lasciare i partenopei. ? @Faouzi ?? #ForzaSempre pic.twitter.com/JomJtXIZmR— Official SSC(@ssc) May 26, 2022 Con un video postato sul proprio account Twitter, accompagnato dalla scritta “Thank you”, i partenopei hanno voluto ringraziare l’esterno algerino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il club pubblica sui social un video delle azioni più belle dell'esterno algerino durante i suoi otto anni di permanenza in azzurro foto Hermann IlFaouzi Ghoulam con un video postato sui social. L'esterno algerino lascia il club dopo 8 anni di permanenza. Ilpubblica un video con le sue azioni più belle in azzurro ed un ...Diretta/ Genoa Bologna (risultato finale 0 - 1): decide Barrow, il Grifonela A Nel maggio ...ci sono vittorie esterne dei liguri e il quadro complessivo parla di cinque affermazioni del... Il Napoli saluta Ghoulam: ecco il video del club partenopeo Il club pubblica sui social un video delle azioni più belle dell'esterno algerino durante i suoi otto anni di permanenza in azzurro ...Faouzi Ghoulam lascia il Napoli. La notizia l'aveva già data in prima persona l'esterno algerino con un messaggio sui social ...