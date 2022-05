Vaiolo delle scimmie, sesto caso allo Spallanzani: link con le Canarie. In Francia via alla vaccinazione per contatti a rischio (Di mercoledì 25 maggio 2022) 'Ho avuto notizia di un sesto caso di Vaiolo delle scimmie preso in carico dall' Istituto Spallanzani ' di Roma 'con un link di ritorno dalle Canarie . Attualmente sono 4 i ricoverati, tutti in buone ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022) 'Ho avuto notizia di undipreso in carico dall' Istituto' di Roma 'con undi ritorno dalle. Attualmente sono 4 i ricoverati, tutti in buone ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono saliti a 5 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Lo rende noto l'Istituto Spallanzani. 'Un quinto caso, co… - rtl1025 : ?? Primo caso di #vaiolo delle scimmie in #Lombardia. La conferma dell'infezione è dell'ospedale Sacco di Milano, ce… - HuffPostItalia : Vaiolo delle scimmie: iniziamo a non ospitare in casa animali selvatici o esotici - StigmabaseF : Vaiolo delle scimmie | sauna gay di Madrid nel mirino | ' Non siamo all' origine del contagio' - Zazoom: Madrid, 24… - StigmabaseF : Vaiolo delle scimmie, Iardino: 'Pericolo nuova ghettizzazione gay' - Yahoo Finanza: Vaiolo delle scimmie, Iardino:… -