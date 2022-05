«Cosa ci fate qui?» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lo ha chiesto retoricamente il senatore americano Chris Murphy ai suoi colleghi dopo la strage in Texas, criticando lo stallo politico nell'approvare leggi più severe sulle armi Leggi su ilpost (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lo ha chiesto retoricamente il senatore americano Chris Murphy ai suoi colleghi dopo la strage in Texas, criticando lo stallo politico nell'approvare leggi più severe sulle armi

Advertising

pietroraffa : 'Niente isterismi, niente caccia all'ospite strano come fate tutti voi'. Giovanni Minoli va da Giletti ad elogiar… - piola6666 : RT @ilpost: «Cosa ci fate qui?» - Lunapallida5 : Una cosa che non capirò mai … Non volete le polemiche ma se ne continuate a parlare fate una polemica… #jeru - antondepierro : RT @antondepierro: Una vergogna!Ho denunciato un episodio clamoroso dopo aver ricevuto un premio ad #Aprilia e averlo dedicato a Paolo #Bor… - tpavnpscassocaz : RT @velisaaaav: ma veramente non vi fate schifo a mettere una cosa del genere dove saluta una fan? dovete mollare mio figlio fatevi schifo. -