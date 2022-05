Congedo matrimoniale 2022, nuova modalità domanda per assegno (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Da oggi è disponibile la procedura telematica per l’inoltro della domanda di assegno per il Congedo matrimoniale a pagamento diretto da parte dell’Inps. Lo comunica l’Istituto nazionale di previdenza in una nota. Possono fare domanda per l’assegno: i lavoratori disoccupati che nei novanta giorni precedenti il matrimonio/unione civile hanno prestato la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative per almeno quindici giorni; i lavoratori i quali, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, non siano comunque in servizio per un qualunque giustificato motivo (ad esempio, richiamo alle armi). L’importo dell’assegno è pari a sette giorni di retribuzione (otto giorni per i marittimi) e viene erogato dall’Inps in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Da oggi è disponibile la procedura telematica per l’inoltro delladiper ila pagamento diretto da parte dell’Inps. Lo comunica l’Istituto nazionale di previdenza in una nota. Possono fareper l’: i lavoratori disoccupati che nei novanta giorni precedenti il matrimonio/unione civile hanno prestato la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative per almeno quindici giorni; i lavoratori i quali, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, non siano comunque in servizio per un qualunque giustificato motivo (ad esempio, richiamo alle armi). L’importo dell’è pari a sette giorni di retribuzione (otto giorni per i marittimi) e viene erogato dall’Inps in ...

