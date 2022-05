Ucraina, 007 Gb: “Russia licenzia alti ufficiali” (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Nelle ultime settimane Mosca ha licenziato diversi alti ufficiali che avrebbero commesso gravi errori durante le fasi iniziali dell’invasione russa dell’Ucraina. Lo scrive l’intelligence britannica, citando tra i ‘silurati’ il generale Serhiy Kisel, “sospeso per non essere riuscito a conquistare Karkhiv”, ed il vice ammiraglio Igor Osipov, che comandava la Flotta russa nel Mar Nero e il cui licenziamento sarebbe dovuto all’affondamento dell’incrociatore Moskva, mentre il capo di Stato maggiore russo, Valeriy Gerasimov, è “probabilmente” al suo posto, “ma non è chiaro se ha ancora la fiducia del presidente Putin”. Secondo il consueto aggiornamento dell’intelligence britannica sul conflitto in Ucraina, “la cultura del capro espiatorio è probabilmente prevalente ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Nelle ultime settimane Mosca hato diversiche avrebbero commesso gravi errori durante le fasi iniziali dell’invasione russa dell’. Lo scrive l’intelligence britannica, citando tra i ‘silurati’ il generale Serhiy Kisel, “sospeso per non essere riuscito a conquistare Karkhiv”, ed il vice ammiraglio Igor Osipov, che comandava la Flotta russa nel Mar Nero e il cuimento sarebbe dovuto all’affondamento dell’incrociatore Moskva, mentre il capo di Stato maggiore russo, Valeriy Gerasimov, è “probabilmente” al suo posto, “ma non è chiaro se ha ancora la fiducia del presidente Putin”. Secondo il consueto aggiornamento dell’intelligence britannica sul conflitto in, “la cultura del capro espiatorio è probabilmente prevalente ...

