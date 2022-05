Buongiorno, notte: Marco Bellocchio e la "prima volta" sul caso Moro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Con Buongiorno, notte, Marco Bellocchio rievocava il sequestro di Aldo Moro secondo la prospettiva di una brigatista, realizzando uno dei suoi film più acclamati. Il volto di Maya Sansa, su cui si riflettono determinazione, rabbia e inquietudine, è lo specchio attraverso il quale sono rievocati i fatidici cinquantacinque giorni della prigionia di Aldo Moro, dal sequestro del 16 marzo 1978 in via Fani al ritrovamento del cadavere del Presidente della Democrazia Cristiana. Evento spartiacque della lunga "notte della Repubblica", il caso Moro avrebbe segnato un punto di rottura nella storia politica italiana: il tramonto del compromesso storico, l'inizio del declino per il terrorismo rosso, ma anche una simbolica "perdita dell'innocenza" ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 maggio 2022) Conrievocava il sequestro di Aldosecondo la prospettiva di una brigatista, realizzando uno dei suoi film più acclamati. Il volto di Maya Sansa, su cui si riflettono determinazione, rabbia e inquietudine, è lo specchio attraverso il quale sono rievocati i fatidici cinquantacinque giorni della prigionia di Aldo, dal sequestro del 16 marzo 1978 in via Fani al ritrovamento del cadavere del Presidente della Democrazia Cristiana. Evento spartiacque della lunga "della Repubblica", ilavrebbe segnato un punto di rottura nella storia politica italiana: il tramonto del compromesso storico, l'inizio del declino per il terrorismo rosso, ma anche una simbolica "perdita dell'innocenza" ...

