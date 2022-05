Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia, regione per regione (Di lunedì 16 maggio 2022) Popolazione vaccinata La quota di popolazione Italiana che ha ricevuto una dose di Vaccino, ha completato il ciclo vaccinale, ha ricevuto la terza dose in assoluto e per le varie fasce di età. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 16 maggio 2022) Popolazione vaccinata La quota di popolazionena che ha ricevuto una dose di, ha completato il ciclo vaccinale, ha ricevuto la terza dose in assoluto e per le varie fasce di età.

Advertising

AlexBazzaro : Attendo con ansia il commento tecnico di Burioni e compagni del circo covid sulle prestazioni di #Djokovic distrutte dal mancato vaccino. ?? - NicolaPorro : Qui mi dovete ascoltare bene. Perché questa cosa mi fa impazzire. Le dosi di #vaccino #covid? Ecco che fine fanno… - ladyonorato : “Si percepisce una tensione negativa verso tutto ciò che non sia vaccino”: Dott.ssa #Gismondo sulle cure per il Covid, a #fuoridalcoro - Sara_fromArda : RT @anto68517648: Vaccinati ti dicono che hanno preso in Covid in forma leggera perché il vaccino funziona. Poi fai notare che tu, non vacc… - Angelmays65 : RT @fdragoni: Uno secondo cui 'non è affatto facile il contagio' da #covid ebbe a dire 'il vaccino è un tributo che si paga a #lascienza',… -