Il cantautore Leo Gassman soccorre giovane abusata su un bus ' Non dimenticherò mai le sue urla'

(Di lunedì 9 maggio 2022)su un autobus a Roma da undi origine francese in piena notte. La vittima, una trentenne americana, scesa in strada è stata soccorsa da alcuni passanti tra cui Leo...

Abusata su un autobus a Roma da un giovane di origine francese in piena notte. La vittima, una trentenne americana, scesa in strada è stata soccorsa da alcuni passanti tra cuiGassman,e figlio d'arte, che ha raccontato la vicensui social. "Non dimenticherò mai le sue urla. Io e alcuni passanti abbiamo prestato aiuto alla ragazza americana abusata. Mi sono ...di Fulvio Fiano e Rinaldo Frignani Il22enne ha soccorso l'altra notte una statunitense che sfuggiva al suo aggressore: "Non ... Parole diGassmann, che tra venerdì è sabato ha contribuito ...«Non sono un eroe. Ho fatto solo ciò che era giusto». Leo Gassmann risponde così ai tantissimi follower che ieri, dopo avere appreso che il cantautore, figlio ...Il cantautore 22enne ha soccorso l’altra notte una statunitense che sfuggiva al suo aggressore: «Non dimenticherò mai le sue urla, ma non sono un eroe». E lei: «Ero disperata, quel ragazzo mi ha salva ...