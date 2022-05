F1, risultati e classifica FP3 GP Miami 2022: Perez precede Leclerc e Verstappen. Settimo Sainz (Di sabato 7 maggio 2022) Il Mondiale di F1 2022 è proseguito oggi, sabato 7 maggio, con il GP di Miami, valido come quinta prova del calendario. Nel tardo pomeriggio italiano si è appena conclusa la terza ed ultima delle tre consuete sessioni delle prove libere, della durata di 60?. Davanti a tutti la Red Bull, con il messicano Sergio Perez, primo in 1.30.304, davanti alla Ferrari del capoclassifica del Mondiale, il monegasco Charles Leclerc, secondo a 0.194, che va a precedere la Red Bull del neerlandese Max Verstappen, terzo a 0.345. Settima piazza per la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, staccato di 0.868. classifica FP3 F1 GP Miami 2022 1 Sergio Perez Red Bull 1:30.304 212 Charles ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Il Mondiale di F1è proseguito oggi, sabato 7 maggio, con il GP di, valido come quinta prova del calendario. Nel tardo pomeriggio italiano si è appena conclusa la terza ed ultima delle tre consuete sessioni delle prove libere, della durata di 60?. Davanti a tutti la Red Bull, con il messicano Sergio, primo in 1.30.304, davanti alla Ferrari del capodel Mondiale, il monegasco Charles, secondo a 0.194, che va are la Red Bull del neerlandese Max, terzo a 0.345. Settima piazza per la Ferrari dello spagnolo Carlos, staccato di 0.868.FP3 F1 GP1 SergioRed Bull 1:30.304 212 Charles ...

