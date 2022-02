“Vincente con i giochini di calciomercato”, James Pallotta contro la Juventus (Di venerdì 25 febbraio 2022) James Pallotta non è mai banale. L’ex presidente della Roma torna a parlare dell’esperienza in Italia e ha lanciato bordate contro la Juventus in un’intervista a SiriusFM. “Pensavo che la Juventus fosse la squadra più forte degli ultimi nove anni, ma ora, quando guardi alle indagini in corso, inizio a metterlo in dubbio. Non sappiamo cosa verrà fuori dalle indagini sulle plusvalenze, ma sembra chiaro che la Juventus potrebbe aver fatto qualche ‘giochino’ con il calciomercato”. Le frasi non sono passate inosservate e hanno portato tantissime reazioni sui social, soprattutto dai tifosi della Juventus. “Avevano il loro stadio e più del doppio dei nostri ricavi, ogni volta che avevamo un buon giocatore in rosa dovevamo preoccuparci se sarebbe arrivata la ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 febbraio 2022)non è mai banale. L’ex presidente della Roma torna a parlare dell’esperienza in Italia e ha lanciato bordatelain un’intervista a SiriusFM. “Pensavo che lafosse la squadra più forte degli ultimi nove anni, ma ora, quando guardi alle indagini in corso, inizio a metterlo in dubbio. Non sappiamo cosa verrà fuori dalle indagini sulle plusvalenze, ma sembra chiaro che lapotrebbe aver fatto qualche ‘giochino’ con il”. Le frasi non sono passate inosservate e hanno portato tantissime reazioni sui social, soprattutto dai tifosi della. “Avevano il loro stadio e più del doppio dei nostri ricavi, ogni volta che avevamo un buon giocatore in rosa dovevamo preoccuparci se sarebbe arrivata la ...

