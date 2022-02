Il barbiere di Siviglia, in onda su Rai 5 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Come ogni settimana, anche questa che sta per iniziare sarà all’insegna della cultura teatrale. Il barbiere di Siviglia viene proposto su Rai 5 nella versione andata in scena presso il Teatro Regio di Parma. L’opera di Rossini in questione è stata diretta dal Maestro Andrea Battistoni. Vediamo insieme qualche particolare in più in merito a trama, direzione e cast della proposta del palinsesto RAI.La tramaLa trama si svolge a Siviglia. Protagonista è il conte d’Almaviva che perde la testa per la giovane Rosina. Per quanto la giovane contraccambi l’amore del Conte, quest’ultima vive in totale prigionia insieme al suo tutore, Don Bartolo, che spera di poterla sposare per motivi economici più che per vero affetto.Il castCome detto, questa edizione de i, barbiere di Siviglia di Rossini ha visto impegnato ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 21 febbraio 2022) Come ogni settimana, anche questa che sta per iniziare sarà all’insegna della cultura teatrale. Ildiviene proposto su Rai 5 nella versione andata in scena presso il Teatro Regio di Parma. L’opera di Rossini in questione è stata diretta dal Maestro Andrea Battistoni. Vediamo insieme qualche particolare in più in merito a trama, direzione e cast della proposta del palinsesto RAI.La tramaLa trama si svolge a. Protagonista è il conte d’Almaviva che perde la testa per la giovane Rosina. Per quanto la giovane contraccambi l’amore del Conte, quest’ultima vive in totale prigionia insieme al suo tutore, Don Bartolo, che spera di poterla sposare per motivi economici più che per vero affetto.Il castCome detto, questa edizione de i,didi Rossini ha visto impegnato ...

