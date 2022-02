Nel 2021 aumentano le imprese ma anche i fallimenti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel quarto trimestre 2021 il numero totale di registrazioni di nuove imprese segna un nuovo aumento congiunturale (+4,1%), dopo la lieve flessione del trimestre precedente (-0,9%). Lo rileva l'Istat. Le registrazioni segnano un forte aumento congiunturale nel settore delle costruzioni (+20,2%) e nei trasporti (+9,4%), mentre si registra il secondo calo consecutivo nel commercio, con una diminuzione del 5,2%. Risultano in diminuzione anche negli esercizi ricettivi e di ristorazione (-1,5%) e si riducono del 4,4% nella manifattura, dopo due trimestri in decisa risalita.Al netto della stagionalità, le nuove registrazioni hanno superato i livelli pre-crisi solo nei settori delle costruzioni, dei servizi di informazione e comunicazione e nelle attività finanziarie, immobiliari e professionali.Rispetto al quarto trimestre ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel quarto trimestreil numero totale di registrazioni di nuovesegna un nuovo aumento congiunturale (+4,1%), dopo la lieve flessione del trimestre precedente (-0,9%). Lo rileva l'Istat. Le registrazioni segnano un forte aumento congiunturale nel settore delle costruzioni (+20,2%) e nei trasporti (+9,4%), mentre si registra il secondo calo consecutivo nel commercio, con una diminuzione del 5,2%. Risultano in diminuzionenegli esercizi ricettivi e di ristorazione (-1,5%) e si riducono del 4,4% nella manifattura, dopo due trimestri in decisa risalita.Al netto della stagionalità, le nuove registrazioni hanno superato i livelli pre-crisi solo nei settori delle costruzioni, dei servizi di informazione e comunicazione e nelle attività finanziarie, immobiliari e professionali.Rispetto al quarto trimestre ...

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2021 Meteo: dopo la neve temperature primaverili ... gravemente assetate dopo la siccità dell'inverno 2021 - 2022. In sintesi, ci attendono giornate in ... Nel dettaglio: Mercoledì 16. Al nord: soleggiato salvo nubi basse in pianura padana e locali nebbie,...

La Corte di giustizia Ue respinge i ricorsi sullo stato di diritto ... nonostante il regolamento sia entrato in vigore a gennaio 2021. L'Ungheria e la Polonia avevano ... Nelle cause oltre a Ungheria e Polonia che si sono reciprocamente sostenute nel ricorso, sono ...

Le imprese giovanili a Parma tornano a crescere: +0,9% nel 2021 - ParmaDaily.it Akamai si rafforza nel cloud infrastrutturale comprando Linode 06 dollari nel valore dell’utile per azione non-Gaap di quest’anno. A proposito di numeri, quelli del 2021 di Akamai sono a segno più. I ricavi totali dell’anno fiscale (corrispondente a quello solare ...

Aumento costi della filiera vino: Valpolicella Classico rischia l'uscita dal mercato La denominazione nel 2021 ha avuto un exploit di vendite determinando un calo netto delle scorte, soprattutto del Valpolicella fresco, penalizzato nella produzione a favore di Ripasso e Amarone Una ...

