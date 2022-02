Incontro tra Giuntoli e l’agente di Denayer: arriva la conferma! (Di martedì 15 febbraio 2022) Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per commentare il possibile arrivo in azzurro a parametro zero del difensore e capitano del Lione Jason Denayer. Questo quanto evidenziato: “Tra il Napoli e Denayer non è stato ancora stabilito alcun contatto ufficiale, ma alcuni intermediari che ho intervistato hanno affermato che a Denayer verrà offerto un contratto di 3 anni. Molto probabile che l’affare si chiuda in tempi brevi, ma nel calcio tutto può cambiare. Anche il suo attuale club, il Lione ha offerto a Jason Denayer un nuovo contratto. Ho sentito anche che molte squadre sono interessate in questo momento”. FOTO: Getty – Denayer Denayer, l’offerta del Napoli “Il Napoli offrirà a Denayer ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 15 febbraio 2022) Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per commentare il possibile arrivo in azzurro a parametro zero del difensore e capitano del Lione Jason. Questo quanto evidenziato: “Tra il Napoli enon è stato ancora stabilito alcun contatto ufficiale, ma alcuni intermediari che ho intervistato hanno affermato che averrà offerto un contratto di 3 anni. Molto probabile che l’affare si chiuda in tempi brevi, ma nel calcio tutto può cambiare. Anche il suo attuale club, il Lione ha offerto a Jasonun nuovo contratto. Ho sentito anche che molte squadre sono interessate in questo momento”. FOTO: Getty –, l’offerta del Napoli “Il Napoli offrirà a...

Advertising

alessioviola : Incontro in presenza al Cremlino tra Putin e Macron. Macron è quello a destra, in Francia. - AntoVitiello : ?? Incontro molto positivo tra #Milan e agenzia #Botman, ribadita la volontà di puntare sul giocatore per l'estate (… - Agenzia_Ansa : Il tavolo tra Macron e Putin nell'incontro a Mosca era una soluzione trovata dopo il rifiuto del presidente frances… - scorpioriferita : un incontro tra lui e sp1llo faccia a faccia ?????? - jenniepedia : tra mezz’ora ho l’incontro scuola famiglia???? -