MERCATO IMMOBILIARE FIRENZE I SEM 2021 (Di martedì 8 febbraio 2022) – 8.02.2022 – Prezzi stabili e domanda vivace per l’abitazione principale Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, i valori immobiliari di FIRENZE nella prima parte del 2021 sono stabili. Prezzi invariati nella macroarea Isolotto.L’area di Ponte a Greve-Le Torri si trova nella zona sud-Ovest della città ed è caratterizzata da una buona domanda da parte di famiglie in cerca della prima casa oppure della soluzione migliorativa. Le tipologie più richieste sono i quattro locali ed i cinque locali. Da segnalare anche qualche acquisto per investimento, soprattutto nell’area adiacente alla tramvia, dove chi vuole mettere a reddito cerca monolocali e bilocali dal valore mediamente compreso tra 100 e 150 mila €. L’area di Ponte a Greve-Le Torri, nel quartiere Isolotto, è caratterizzata da abitazioni realizzate a partire dagli anni ’70-’80 ... Leggi su cityroma (Di martedì 8 febbraio 2022) – 8.02.2022 – Prezzi stabili e domanda vivace per l’abitazione principale Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, i valori immobiliari dinella prima parte delsono stabili. Prezzi invariati nella macroarea Isolotto.L’area di Ponte a Greve-Le Torri si trova nella zona sud-Ovest della città ed è caratterizzata da una buona domanda da parte di famiglie in cerca della prima casa oppure della soluzione migliorativa. Le tipologie più richieste sono i quattro locali ed i cinque locali. Da segnalare anche qualche acquisto per investimento, soprattutto nell’area adiacente alla tramvia, dove chi vuole mettere a reddito cerca monolocali e bilocali dal valore mediamente compreso tra 100 e 150 mila €. L’area di Ponte a Greve-Le Torri, nel quartiere Isolotto, è caratterizzata da abitazioni realizzate a partire dagli anni ’70-’80 ...

Advertising

cretech : RT @Re2bit1: Prezzi delle case ’21: -5% per i monolocali, volata quadrilocali (+18%) – Re2bit - ANSA_Lifestyle : Il mattone è considerato da sempre l’investimento per eccellenza degli italiani. Ecco un utile decalogo degli step… - mikolangel1974 : RT @Geopoliticainfo: ????Il mercato immobiliare cinese continua a dare segnali negativi. Secondo i dati diffusi dal #ChinaRealEstateInformati… - Geopoliticainfo : ????Il mercato immobiliare cinese continua a dare segnali negativi. Secondo i dati diffusi dal… - vzirnstein : RT @Re2bit1: Prezzi delle case ’21: -5% per i monolocali, volata quadrilocali (+18%) – Re2bit -