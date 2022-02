Musetti-Ymer in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Rotterdam 2022 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lorenzo Musetti affronterà Mikael Ymer al primo turno dell’Atp 500 di Rotterdam 2022. Il tennista azzurro è reduce dalla prima vittoria stagionale nonché dai primi quarti raggiunti quest’anno a Pune, ma ancora non è al meglio. Il classe 2002 sta lavorando per ritornare quello della prima parte del 2021 ed ha bisogno di tempo. Il sorteggio in Olanda è stato piuttosto benevolo, non perché lo svedese Ymer sia scarso bensì perché poteva andare peggio. Fatto sta che lo scandinavo non è un tennista da sottovalutare, in quanto è in grande ascesa ed è reduce dalla semifinale a Montpellier. Tra i due non ci sono precedenti. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV E streaming Il confronto tra Musetti e Ymer andrà in scena martedì 8 febbraio, come terzo match dalle ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lorenzoaffronterà Mikaelal primo turno dell’Atp 500 di. Il tennista azzurro è reduce dalla prima vittoria stagionale nonché dai primi quarti raggiunti quest’anno a Pune, ma ancora non è al meglio. Il classe 2002 sta lavorando per ritornare quello della prima parte del 2021 ed ha bisogno di tempo. Il sorteggio in Olanda è stato piuttosto benevolo, non perché lo svedesesia scarso bensì perché poteva andare peggio. Fatto sta che lo scandinavo non è un tennista da sottovalutare, in quanto è in grande ascesa ed è reduce dalla semifinale a Montpellier. Tra i due non ci sono precedenti. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV EIl confronto traandrà in scena martedì 8 febbraio, come terzo match dalle ...

sportface2016 : #AtpRotterdam 2022, come e quando seguire in diretta la sfida tra #Musetti e #Ymer - itsdjana : musetti con ymer ora che fa il fenomeno speriamo che ci arrivi stanco - DropShotPlay : A #Pune sono out sia #Musetti (sconfitto questa mattina la terzo set da #Majchrzak) che #Travaglia sconfitto in 2 s… - Bertolca10 : Nel torneo di Pune, due gli italiani impegnati in mattinata: già in campo #Musetti contro il polacco Majchrzak. All… - federtennis : Quarti di finale in scena, 3 italiani cercano un posto in SF! ?? Pune???? #Musetti ?? Majchrzak - LIVE su… -