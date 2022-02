Covid: Polinesia francese, casi quadruplicati in 7 giorni (Di sabato 5 febbraio 2022) Il numero di casi di coronavirus nella Polinesia francese è quasi quadruplicato negli ultimi sette giorni passando dai 579 del 28 gennaio ai 2.080 di ieri: è quanto emerge dai dati diffusi dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) Il numero didi coronavirus nellaè quasi quadruplicato negli ultimi settepassando dai 579 del 28 gennaio ai 2.080 di ieri: è quanto emerge dai dati diffusi dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Polinesia Covid: Polinesia francese, casi quadruplicati in 7 giorni ... almeno per il momento, sul numero dei ricoveri: attualmente solo cinque persone sono ricoverate per Covid nel Centro Ospedaliero della Polinesia Francese, di cui una in terapia intensiva. Secondo ...

Da Cuba alla Polinesia, 6 nuove mete aperte al turismo Cuba, Singapore, Turchia, l'isola thailandese di Phuket, Oman e la Polinesia Francese sono le nuove destinazioni esotiche aperte al turismo grazie ai corridoi turistici covid free. Queste mete si uniscono alle altre già aperte prima di Natale: Aruba, Maldive, ...

