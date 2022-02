Avellino, il ds Di Somma: “Con Murano avremmo fatto un calciomercato col botto!” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il ds dell'Avellino Di Somma ha svelato l'interesse per alcuni profili di alto livello per la Serie C come Murano e Franco Leggi su mediagol (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il ds dell'Diha svelato l'interesse per alcuni profili di alto livello per la Serie C comee Franco

