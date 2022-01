Quirinale, strappo nel centrodestra: Forza Italia ora punta con i centristi su Casini. Si rivota alle 9.30 (Di sabato 29 gennaio 2022) In mattinata settima votazione in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Si inizia alle 9:30. Prima le riunioni delle assemblee dei grandi elettori dei partiti. Previsto anche un tavolo di maggioranza, proposto da Letta. Nella notte vertice di Fi coi centristi: sostegno a Casini. Salvini preme per un presidente donna. Belloni bocciata da Iv. Valanga di voti per Mattarella. Leggi su ilsole24ore (Di sabato 29 gennaio 2022) In mattinata settima votazione in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Si inizia9:30. Prima le riunioni delle assemblee dei grandi elettori dei partiti. Previsto anche un tavolo di maggioranza, proposto da Letta. Nella notte vertice di Fi coi: sostegno a. Salvini preme per un presidente donna. Belloni bocciata da Iv. Valanga di voti per Mattarella.

