LIVE Snowboardcross | Coppa del Mondo Cortina 2022 in DIRETTA | Michela Moioli in cerca di sensazioni olimpiche

(Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma delle gare aBuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladella tappa delladeldidid’Ampezzo, ultimo appuntamento prima delle imminenti Olimpiadi di Pechino. Nel settore maschile a rappresentare i colori italiani ci sarà Lorenzo Sommariva che affronterà i leader didel, il tedesco Martin Noerl e l’austriaco Alessandro Haemmerle. Attenzione anche a Jakob Dusek, secondo nella tappa siberiana di Krasnoyarsk e vincitore a Cervinia. Ci sarà anche Omar Visintin, al rientro dall’infortunio e già alla prova in un test probante in vista delle ...

