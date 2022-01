Nicolai Lilin, lo scrittore ricoverato d’urgenza in rianimazione al Niguarda di Milano: “Non sono no vax, mi sono vaccinato prima di ammalarmi” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lo scrittore Nicolai Lilin, autore, tra l’altro, di ‘Educazione Siberiana’, è ricoverato in rianimazione in un ospedale di Milano per “complicazioni ai polmoni”. Ad annunciarlo è stato lui stesso, pubblicando su Facebook delle foto in ospedale. “Cari amici, vi chiedo perdono se non rispondo ai vostri messaggi, purtroppo sono in rianimazione, con le complicazioni ai polmoni. Vi ringrazio per vostra pazienza, appena mi riprendo, risponderò a tutti, come ho sempre fatto. Un forte abbraccio”, ha scritto. Poi, in un altro post, ha voluto fare chiarezza sulle sue condizioni di salute e replicare alle accuse di chi l’ha bollato come un “no vax” perché lo scorso ottobre – in un’intervista pubblicata sul magazine “Mow” – si era detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lo, autore, tra l’altro, di ‘Educazione Siberiana’, èinin un ospedale diper “complicazioni ai polmoni”. Ad annunciarlo è stato lui stesso, pubblicando su Facebook delle foto in ospedale. “Cari amici, vi chiedo perdono se non rispondo ai vostri messaggi, purtroppoin, con le complicazioni ai polmoni. Vi ringrazio per vostra pazienza, appena mi riprendo, risponderò a tutti, come ho sempre fatto. Un forte abbraccio”, ha scritto. Poi, in un altro post, ha voluto fare chiarezza sulle sue condizioni di salute e replicare alle accuse di chi l’ha bollato come un “no vax” perché lo scorso ottobre – in un’intervista pubblicata sul magazine “Mow” – si era detto ...

