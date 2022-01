Kean torna in Premier League? Svelato il futuro dell’attaccante (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sono giorni caldissimi in casa Juventus; la società bianconera, infatti, deve decidere il futuro di Moise Kean. Moise Kean lascia la Juventus? Il club sta facendo le giuste riflessioni su un giocatore che, da inizio stagione, ha deluso le aspettative. Per il giovane centravanti azzurro solo quattro i gol realizzati. Getty ImagesL’arrivo di Vlahovic pone una domanda: chi verrà ceduto tra Morata e Kean. Con il centravanti serbo, infatti, sono tre le prime punte della Juventus; decisamente troppe considerando come Allegri gioca con un solo attaccante centrale. Elisabetta Gregoraci versione “selvaggia”: mai vista così, non si riesce a controllare In queste ore è uscita la notizia di un possibile ritorno in Premier League del centravanti azzurro. Ipotesi che, però, non sembra trovare ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sono giorni caldissimi in casa Juventus; la società bianconera, infatti, deve decidere ildi Moise. Moiselascia la Juventus? Il club sta facendo le giuste riflessioni su un giocatore che, da inizio stagione, ha deluso le aspettative. Per il giovane centravanti azzurro solo quattro i gol realizzati. Getty ImagesL’arrivo di Vlahovic pone una domanda: chi verrà ceduto tra Morata e. Con il centravanti serbo, infatti, sono tre le prime punte della Juventus; decisamente troppe considerando come Allegri gioca con un solo attaccante centrale. Elisabetta Gregoraci versione “selvaggia”: mai vista così, non si riesce a controllare In queste ore è uscita la notizia di un possibile ritorno indel centravanti azzurro. Ipotesi che, però, non sembra trovare ...

