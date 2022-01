Covid, a febbraio in Italia la prima tranche dell’antivirale Paxlovid (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Nella giornata di ieri la Struttura Commissariale – d’intesa con il ministero della Salute ha finalizzato con la casa farmaceutica Pfizer un contratto per la fornitura di 600 mila trattamenti completi dell’antivirale Paxlovid nel corso del 2022”. Lo rende noto la stessa Struttura commissariale, sottolineando che “la distribuzione della prima tranche del farmaco, pari a 11.200 trattamenti, avverrà nella prima settimana di febbraio e sarà distribuita alle Regioni secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell’AIFA. Gli ulteriori trattamenti previsti dal contratto affluiranno successivamente”.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Nella giornata di ieri la Struttura Commissariale – d’intesa con il ministero della Salute ha finalizzato con la casa farmaceutica Pfizer un contratto per la fornitura di 600 mila trattamenti completinel corso del 2022”. Lo rende noto la stessa Struttura commissariale, sottolineando che “la distribuzione delladel farmaco, pari a 11.200 trattamenti, avverrà nellasettimana die sarà distribuita alle Regioni secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell’AIFA. Gli ulteriori trattamenti previsti dal contratto affluiranno successivamente”.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

