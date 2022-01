Assonautica | “Diporto sia riconosciuto come turismo”

(Di venerdì 28 gennaio 2022)chiede il riconoscimento della Nautica da, dei porti e degli approdi,vere e proprie strutture per il, non solo a parole, ma prevedendo interventi di valorizzazione e promozione, il riconoscimento nelle legislazioni regionali delle figura dei Marina resort e una regolamentazione delle locazioni all’ormeggio, cioè il noleggio delle barche per dormire a bordo.: “”. Le proposte Con una lettera indirizzata al presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome Massimiliano Fedriga, il presidente diGiovanni Acampora chiede di sostenere, con il coinvolgimento dei presidenti delle Regioni, i ministri del, delle Infrastrutture e ...

Agenzia ANSA

Analizzare i transiti delle imbarcazioni da diporto in Sardegna durante l'anno che va a concludersi ... L'indagine, promossa da Assonautica nord Sardegna in collaborazione con l'Ufficio studi della ...