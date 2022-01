La Regina non molla il volante e a 95 anni si mette ancora alla guida (Di giovedì 27 gennaio 2022) La passione per i motori non ha mai abbandonato Elisabetta II, che è stata appena vista guidare una delle sue auto, in giro per il Norfolk. Dove è tornata, come da tradizione, in occasione dell'anniversario della morte di suo padre Giorgio VI, il 6 febbraio Leggi su vanityfair (Di giovedì 27 gennaio 2022) La passione per i motori non ha mai abbandonato Elisabetta II, che è stata appena vistare una delle sue auto, in giro per il Norfolk. Dove è tornata, come da tradizione, in occasione dell'versario della morte di suo padre Giorgio VI, il 6 febbraio

Advertising

Confindustria : Il delegato di #Confindustria per l’Energia #Regina e la DG #Mariotti hanno presentato le proposte delle imprese ma… - RosariaRuggier8 : RT @jungkookmysmile: le foto di GQ e VOGUE KR sono come i rotoloni regina: non finiscono mai - nunzia0 : @_Paper__Tiger_ Avrebbero già dovuto pensarci. l ometto non può trattare la signora ricciarelli come la regina e de… - ebiEbibo : Ho letto qui che c’e’ chi e’andata a leggere le regole del domino e l’ho fatto pure io,vergognandomene ..non e’segn… - ldibartolomei : @la__maysa capisci? tu non sei regina ed io non ho un Magritte bruciate tutto -