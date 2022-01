L’ex attaccante del Milan pronto a tornare in Serie A | lo vuole il Venezia!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Venezia, stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia, avrebbe individuato nell’uscente Gianluca Lapadula l’acquisto ideale per centrare l’obiettivo salvezza. I lagunari stanno lavorando, infatti, per portare a termine l’affare col Benevento. I colloqui sono in corso e l’paraguaiano attende impaziente l’esito della trattativa. Lapadula, Venezia,A (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Il calciatore, messo fuori rosa dal club campano, ritroverebbe nuovamente laA, in un contesto nuovo ma stimolante. Intanto, Paolo Zanetti attende (e spera) di abbracciare il suo nuovo bomber. POTREBBE INTERESSARTI: Torino, Zaza corteggiato da vari club: la scelta del giocatore