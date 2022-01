(Di martedì 25 gennaio 2022) Sono giorni di fibrillante attesa per laal. La politica deve prendere una decisione e una direzione: “o non” è questo il dilemma. L’opinione pubblica si scaglia contro i partiti per essersi trascinati oltre ‘i tempi di scadenza’ senza un accordo sul nome. La storia della nostra Repubblica ci invita a non essere impazienti e a non trarre conclusioni affrettate. Non dimentichiamo che dopotutto Pertini, il presidente eletto con la più larga maggioranza della storia repubblicana (circa l’81% dei voti), giunse aldopo solo 16 votazioni. Marioè indiscutibilmente un’immensa risorsa del nostro Paese ma resterà “a servizio delle istituzioni”, come avevastesso annunciato, per un altro anno da premier? Incarna davvero l’unica figura ...

a_padellaro : PENSARCI PRIMA Che la corsa verso il Colle sarebbe stata irta di ostacoli, di veti e di imprevisti lo avevano capit… - fattoquotidiano : .@marcotravaglio:'Gli spingitori di Draghi al Colle sono tutti coloro che fino alla settimana scorsa dicevano che d… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Berlusconi si arrende e rinuncia alla corsa. Dopo il passo indietro Forza Italia e Fdi dico… - VelvetMagIta : #Draghi e la corsa al Colle: si può fare a meno di lui? #Quirinale2022 #VelvetMag #Velvet - spe1977 : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna scorrettissima con Capezzone e @galietti82. Corsa al Colle e schieramento dei gior… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi corsa

La Lega ha dichiarato che non sono in corso trattative con Mario, che in questi giorni è a ... e questo potrebbe danneggiare la suain un momento in cui la crisi in Ucraina impone un'...Il senatore Bolognese torna sulla scena dellaal quirinale. Il girorno dopo la prima chiama (una giornata di trattative che hanno visto risalire il nome di Marioper il Colle, a cavallo ...Salvini spinge per Draghi al Quirinale, ma vuole dallo stesso certezze sul nuovo esecutivo e tenta la prova di forza. Il Premier non molla.Il senatore di Bologna, il cui nome continua a circolare come successore di Sergio Mattarella al Colle, posta su Intagram una sua foto da giovanissimo, in ...