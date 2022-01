Quirinale, l’elezione del nuovo presidente della Repubblica: segui la diretta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si apre, e molte probabilmente si chiuderà, al buio la prima giornata per l’elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. In diretta dalle 15 dall’aula di Montecitorio le votazioni. La prima elezione in era Covid richiede misure di prevenzione attente: si vota in 50 alla volta, massimo 200 persone in Aula e per i contagiati è previsto il voto drive in nel parcheggio di via della Missione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si apre, e molte probabilmente si chiuderà, al buio la prima giornata perdel tredicesimo. Indalle 15 dall’aula di Montecitorio le votazioni. La prima elezione in era Covid richiede misure di prevenzione attente: si vota in 50 alla volta, massimo 200 persone in Aula e per i contagiati è previsto il voto drive in nel parcheggio di viaMissione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

LiciaRonzulli : Splende il sole sul Palazzo del #Quirinale alle mie spalle, inizia la settimana decisiva! L'elezione del Presidente… - ilfoglio_it : Pensare innanzitutto alla credibilità a livello internazionale. @Tboeri ci spiega perché sarebbe una buona idea l'e… - SkyTG24 : Speciale #CorsaAlColle, la diretta per l'elezione del Capo dello Stato #Quirinale2022 - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Il film della giornata. Tutto pronto a Montecitorio per le votazioni per l'elezione del Presidente d… - magicamirta : RT @LucaPicotti: L’elezione #Quirinale sullo sfondo di un mondo che trema, tra tensioni a est, spirali inflattive, riarmamenti generali, cr… -