Presidente della Repubblica - Le auto al servizio del Quirinale FOTO GALLERY (Di lunedì 24 gennaio 2022) Fiat, ovviamente, ma anche Alfa Romeo, Maserati e Lancia. Molte Lancia. Nella flotta del Quirinale, che ospita le vetture al servizio del capo dello Stato, sono finora passate numerose auto della Casa torinese. Sono ben quattro, per esempio, le Flaminia Cabriolet realizzate dalla Pininfarina per la Presidenza della Repubblica tra il 1960 e il 1961, seguendo le indicazioni dell'allora Presidente Giovanni Gronchi. Denominate 335 per la lunghezza specifica del passo (3,35 m contro i 2,87 della berlina, di cui adotta lo stesso motore a benzina da 2.5 litri), sono state battezzate Belfiore, Belsito, Belvedere e Belmonte, come alcuni cavalli delle scuderie del Quirinale. Un quinto esemplare è stato donato dalla Presidenza Gronchi a Buckingam ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 24 gennaio 2022) Fiat, ovviamente, ma anche Alfa Romeo, Maserati e Lancia. Molte Lancia. Nella flotta del, che ospita le vetture aldel capo dello Stato, sono finora passate numeroseCasa torinese. Sono ben quattro, per esempio, le Flaminia Cabriolet realizzate dalla Pininfarina per la Presidenzatra il 1960 e il 1961, seguendo le indicazioni dell'alloraGiovanni Gronchi. Denominate 335 per la lunghezza specifica del passo (3,35 m contro i 2,87berlina, di cui adotta lo stesso motore a benzina da 2.5 litri), sono state battezzate Belfiore, Belsito, Belvedere e Belmonte, come alcuni cavalli delle scuderie del. Un quinto esemplare è stato donato dalla Presidenza Gronchi a Buckingam ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Stiamo lavorando per una proposta condivisa, per una figura che sia garante dell’unità nazionale. I 235 grandi elet… - TizianaFerrario : Intanto si prepara una guerra alle porte di casa con in arrivo navi russe e americane nel Mediterraneo. Mi sbrigher… - lorepregliasco : Magari non sarà, ma ci sono discrete probabilità che nei prossimi giorni Matteo Renzi giochi un ruolo determinante… - Antonio_Tatti_ : RT @Agenzia_Ansa: L'Unione Europea ha varato un nuovo pacchetto di aiuti finanziari all'Ucraina 'da 1,2 miliardi di euro'. Lo ha annunciato… - ciccio_liso : RT @you_trend: #Quirinale: ecco come sono distribuiti, partito per partito, i 1009 grandi elettori che eleggeranno il prossimo Presidente d… -