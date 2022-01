“Come ci è finita qui?”. Stupore nella casa per la scoperta di Manila Nazzaro: il GF Vip stacca la diretta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo l’ennesima lite al GF Vip 6 tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano tutti hanno preso una posizione e la maggior parte dei loro coinquilini sembra essersi schierato dalla parte dell’ex tronista di Uomini e Donne, criticando il comportamento del gieffino. Tutti, o quasi, infatti, sono convinti che Alessandro Basciano abbia esagerato e si sia rivolto alla fidanzata con toni e modi del tutto sbagliati e in particolare Manila Nazzaro ha cercato più volte di far ragionare il ragazzo sui propri errori. Lui avrebbe dovuto e potuto avere un atteggiamento completamente diverso: “Lei ha ragione”, ha detto l’ex Miss Italia. GF Vip 6, la scoperta di Manila Nazzaro: “Un reperto storico” Manila Nazzaro si è rivolta anche a Sophie dandole dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo l’ennesima lite al GF Vip 6 tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano tutti hanno preso una posizione e la maggior parte dei loro coinlini sembra essersi schierato dalla parte dell’ex tronista di Uomini e Donne, criticando il comportamento del gieffino. Tutti, o quasi, infatti, sono convinti che Alessandro Basciano abbia esagerato e si sia rivolto alla fidanzata con toni e modi del tutto sbagliati e in particolareha cercato più volte di far ragionare il ragazzo sui propri errori. Lui avrebbe dovuto e potuto avere un atteggiamento completamente diverso: “Lei ha ragione”, ha detto l’ex Miss Italia. GF Vip 6, ladi: “Un reperto storico”si è rivolta anche a Sophie dandole dei ...

Advertising

FBiasin : 'Questa sera film?'. 'Non so come dirtelo...'. 'E no eh...'. '...C'è la #CoppaItalia...'. 'Ma non era finita settim… - Franciscktrue : RT @Antonio_Caramia: ??Giusto per capire la reale situazione che stiamo vivendo in questi giorni di pandemia 'finita', sappiate che la Calab… - Boboj29 : Come sarebbe finita Mila-Juve se ad arbitrarla fosse stato Pairetto ? - Antonio_Caramia : ??Giusto per capire la reale situazione che stiamo vivendo in questi giorni di pandemia 'finita', sappiate che la Ca… - MF_Marina_ : RT @costa_costa1967: Notizia: dichiareremo finita l'emergenza, ma il green pass lo lasciamo per sempre. Come dicevano i complottisti. -