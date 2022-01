Claudio Ranieri esonerato dal Watford

Leggi su italiasera

(Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ilha deciso di esonerare l’allenatore. A dare la notizia, a cui manca solo l’ufficialità, ilObserver. Il tecnico romano ha pagato il ko contro il Norwich nell’ultima giornata di Premier League., arrivato a Vicarage Road tre mesi fa, è rimasto in carica per 14 match (13 di campionato e 1 di FA Cup) con un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e ben 11 sconfitte, andamento che ha portato ilal penultimo posto in classifica. L'articolo proviene da Italia Sera.