La commedia horror Scream 5 è il film da vedere nel weekend (Di sabato 22 gennaio 2022) Una voce anonima e inquietante chiede – ancora una volta – al telefono: «Qual è il tuo film horror preferito?». Benvenuti nel mondo di Scream 5 di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, il film che vi consigliamo di vedere questo weekend. 25 anni dopo, tornano anche loro, a Woodsboro… Tornano Sidney Prescott (Neve Campbell, a sinistra, 48 anni) e Gale Weathers (Courteney Cox, 57), sopravvissute ai 4 film precedenti della saga inventata da Wes Craven. Scream 5 (con loro, tante new entry e un’altra vecchia conoscenza) doveva uscire nel 2021, ma è nei cinema adesso. E sta facendo impazzire (di nuovo) il mondo… Sangue, tradimenti, meta-cinema, legami filiali, humour nerissimo e autocitazionismo ... Leggi su amica (Di sabato 22 gennaio 2022) Una voce anonima e inquietante chiede – ancora una volta – al telefono: «Qual è il tuopreferito?». Benvenuti nel mondo di5 di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, ilche vi consigliamo diquesto. 25 anni dopo, tornano anche loro, a Woodsboro… Tornano Sidney Prescott (Neve Campbell, a sinistra, 48 anni) e Gale Weathers (Courteney Cox, 57), sopravvissute ai 4precedenti della saga inventata da Wes Craven.5 (con loro, tante new entry e un’altra vecchia conoscenza) doveva uscire nel 2021, ma è nei cinema adesso. E sta facendo impazzire (di nuovo) il mondo… Sangue, tradimenti, meta-cinema, legami filiali, humour nerissimo e autocitazionismo ...

