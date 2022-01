“Riccardo Fraccaro ha incontrato Salvini e promesso voti per Tremonti al Colle”. Procedimento disciplinare per il deputato M5s (Di venerdì 21 gennaio 2022) È scoppiato un caso Riccardo Fraccaro all’interno del Movimento 5 stelle. Sarà aperto un Procedimento disciplinare nei confronti del deputato, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, per aver incontrato alcuni giorni fa – “senza il mandato dei vertici” – il leader della Lega Matteo Salvini, a Roma, per parlare di Quirinale. Una situazione che è stata affrontata anche nella cabina di regia M5s di due giorni fa e che ha irritato molto lo stesso presidente 5 stelle dal momento che lo stesso Fraccaro fa parte del Collegio dei probiviri 5 stelle, composto anche da Jacopo Berti e dalla ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone. Dunque a decidere sul suo futuro all’interno del Movimento -se cartellino rosso, richiamo o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) È scoppiato un casoall’interno del Movimento 5 stelle. Sarà aperto unnei confronti del, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, per averalcuni giorni fa – “senza il mandato dei vertici” – il leader della Lega Matteo, a Roma, per parlare di Quirinale. Una situazione che è stata affrontata anche nella cabina di regia M5s di due giorni fa e che ha irritato molto lo stesso presidente 5 stelle dal momento che lo stessofa parte delgio dei probiviri 5 stelle, composto anche da Jacopo Berti e dalla ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone. Dunque a decidere sul suo futuro all’interno del Movimento -se cartellino rosso, richiamo o ...

Advertising

rcarangelo : RT @fattoquotidiano: “Riccardo Fraccaro ha incontrato Salvini e promesso voti per Tremonti al Colle”. Procedimento disciplinare per il depu… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: “Riccardo Fraccaro ha incontrato Salvini e promesso voti per Tremonti al Colle”. Procedimento disciplinare per il depu… - fattoquotidiano : “Riccardo Fraccaro ha incontrato Salvini e promesso voti per Tremonti al Colle”. Procedimento disciplinare per il d… - baskerville_da : RT @ultimora_pol: #Italia #CorsaAlQuirinale Aperto ufficialmente un provvedimento di espulsione per Riccardo #Fraccaro (#M5S|NI), reo di av… - PennyDreadfull_ : RT @ultimora_pol: #Italia #CorsaAlQuirinale Aperto ufficialmente un provvedimento di espulsione per Riccardo #Fraccaro (#M5S|NI), reo di av… -