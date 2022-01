Montenegro | si aggrava la crisi politica

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Silain. Il premier Zdravko Krivokapic ha avviato le procedure per la destituzione del suo vice Dritan Abazovic, che alla guida del suo partito Ura e unitamente ad alcune forze di opposizione, ha presentato in parlamento una mozione di sfiducia nei confronti del governo. “Oggi ho sottoposto al parlamento una iniziativa per la destituzione di Dritan Abazovic, e ho proposto come nuovo vicepremier il ministro delle finanze Milojko Spajic“, ha detto Krivokapic citato dai media serbi. Per questo, ha aggiunto, il governo ha chiesto una riunione straordinaria del parlamento per il 3 febbraio. In serata intanto, davanti alla sede del governo a Podgorica, si è tenuto un presidio di sostenitori del premier uscente ed è stato annunciato che verrà replicato domani. I manifestanti hanno ...