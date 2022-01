Malata oncologica deve imbarcarsi per essere operata di cancro: non la fanno partite, è senza Green Pass (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Negato l’imbarco ad una Malata oncologica perché sprovvista di Super Green Pass. Le leggi sono uguali per tutti e devono essere rispettate da tutti. Questo è certo. La salute delle persone, però, è prioritaria. Specialmente quando di mezzo ci sono patologie gravi come le neoplasie. Eppure, ad una donna cagliaritana in partenza verso l’Ospedale Gemelli L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Negato l’imbarco ad unaperché sprovvista di Super. Le leggi sono uguali per tutti e devonorispettate da tutti. Questo è certo. La salute delle persone, però, è prioritaria. Specialmente quando di mezzo ci sono patologie gravi come le neoplasie. Eppure, ad una donna cagliaritana in partenza verso l’Ospedale Gemelli L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Profilo3Marco : RT @agorarai: Il Prof. @preglias commenta l'amarezza di Claudia Baiocco, portavoce del sindaco di Civitanova Marche e malata oncologica: 'A… - Marcosole2015 : @DavidPuente - Gigi94960304 : @GermanoBonaveri Presente, purtroppo perderò la verginità la prox settimana per accompagnare mia moglie malata oncologica in ospedale!! - ChiamatemiI : @MassimilianRic Troppo generico. So per esperienza prossima di malata oncologica seguita e curata al meglio come pr… - giusgigliotti : @dudeeduz @FxKobyn @barbarab1974 Lei non comprende nemmeno quello che dico. Provi a comprendere cosa dice questa GR… -