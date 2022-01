Torino, Fares è già out! Lesione al crociato e operazione per l'algerino (Di martedì 18 gennaio 2022) Torino, pessime notizie per Juric: l'ultimo acquisto granata Mohamed Fares, arrivato in prestito dalla Lazio qualche giorno fa, si è infortunato gravemente al ginocchio destro nel corso di un... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 18 gennaio 2022), pessime notizie per Juric: l'ultimo acquisto granata Mohamed, arrivato in prestito dalla Lazio qualche giorno fa, si è infortunato gravemente al ginocchio destro nel corso di un...

