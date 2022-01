Microsoft compra il produttore di videogiochi Activision per 68 miliardi di dollari in contanti. Premio del 45% agli azionisti (Di martedì 18 gennaio 2022) Il gruppo statunitense Microsoft ha acquistato la società di videogiochi Activision Blizzard pagando 68,7 miliardi di dollari (61 miliardi di euro). Microsoft pagherà 95 dollari per ogni azione Activision che fino a ieri veniva scambiata sul mercato a 65 dollari. Un Premio del 45% contro una media del 24% che sinora ha interessato il settore dei videogames. Dopo l’annuncio i titoli Activision sono schizzati al rialzo con un guadagno di oltre il 25%. L’operazione è tutta in contanti ed è stata approvata dai consigli di amministrazione delle due società. A fine settembre Microsoft disponeva di risorse liquide per 131 miliardi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Il gruppo statunitenseha acquistato la società diBlizzard pagando 68,7di(61di euro).pagherà 95per ogni azioneche fino a ieri veniva scambiata sul mercato a 65. Undel 45% contro una media del 24% che sinora ha interessato il settore dei videogames. Dopo l’annuncio i titolisono schizzati al rialzo con un guadagno di oltre il 25%. L’operazione è tutta ined è stata approvata dai consigli di amministrazione delle due società. A fine settembredisponeva di risorse liquide per 131di ...

Advertising

Nerdbunker : Microsoft anuncia compra da Activision Blizzard - Eurogamer_es : Microsoft compra Activision-Blizzard - Agenzia_Ansa : Microsoft cresce nei videogiochi, compra Activision. Pagherà 68,7 miliardi di dollari, 95 dollari per ogni azione… - Evertonrcruz13 : RT @Nerdbunker: Microsoft anuncia compra da Activision Blizzard - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Microsoft compra il produttore di videogiochi Activision per 68 miliardi di dollari in contanti. Premio del 45% agli a… -