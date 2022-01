Mafia nigeriana, blitz a Palermo: ragazza fatta prostituire e sottoposta a voodoo (Di martedì 18 gennaio 2022) Palermo, 18 gen — blitz contro la Mafia nigeriana a Palermo: si sono aperte le porte del carcere per 4 immigrati appartenenti all’associazione mafiosa Black Axe, accusati di tratta, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione aggravata dal metodo mafioso. Mafia nigeriana a Palermo, in manette 4 immigrati La retata, nata dalle indagini condotte dalla Squadra mobile di Palermo — Sezione Criminalità straniera e prostituzione — coordinata dalla Dda, è stata resa possibile dalla denuncia di una ragazza nigeriana caduta vittima dell’organizzazione. Secondo quanto riportato da AdnKronos la giovane è arrivata a denunciare i propri connazionali grazie all’aiuto di un pastore ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 gennaio 2022), 18 gen —contro la: si sono aperte le porte del carcere per 4 immigrati appartenenti all’associazione mafiosa Black Axe, accusati di tratta, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione aggravata dal metodo mafioso., in manette 4 immigrati La retata, nata dalle indagini condotte dalla Squadra mobile di— Sezione Criminalità straniera e prostituzione — coordinata dalla Dda, è stata resa possibile dalla denuncia di unacaduta vittima dell’organizzazione. Secondo quanto riportato da AdnKronos la giovane è arrivata a denunciare i propri connazionali grazie all’aiuto di un pastore ...

