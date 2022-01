D’Aversa: “La nostra partita è stata condizionata! Dispiace sempre subire gol” (Di domenica 9 gennaio 2022) Vittoria per il Napoli che ha battuto 1-0 la Sampdoria allo Stadio Diego Armando Maradona. Al termine del match, Roberto D’Aversa è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: “Ci Dispiace per il gol preso, il portiere non stava nelle migliori condizioni. Su quella circostanza potevamo fare meglio. Troppo facilmente davamo a loro occasioni. Quando ci sono tante assenze non è semplice riprendere la partita. Durante il secondo tempo abbiamo dato il massimo. Fabio Quagliarella SampdoriaLa maggior parte dei cambi non sono offensivi, è entrato solo Ciccio come offensivo. Sotto questo punto di vista nel girone d’andata sono mancati giocatori così. Che acquisto servirebbe? La società sa dove intervenire, manca tanto dalla chiusura del mercato”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 gennaio 2022) Vittoria per il Napoli che ha battuto 1-0 la Sampdoria allo Stadio Diego Armando Maradona. Al termine del match, Robertoè intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: “Ciper il gol preso, il portiere non stava nelle migliori condizioni. Su quella circostanza potevamo fare meglio. Troppo facilmente davamo a loro occasioni. Quando ci sono tante assenze non è semplice riprendere la. Durante il secondo tempo abbiamo dato il massimo. Fabio Quagliarella SampdoriaLa maggior parte dei cambi non sono offensivi, è entrato solo Ciccio come offensivo. Sotto questo punto di vista nel girone d’andata sono mancati giocatori così. Che acquisto servirebbe? La società sa dove intervenire, manca tanto dalla chiusura del mercato”.

