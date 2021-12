Sebastien Loeb sulla Dakar 2022: “Siamo preparati, ma i contrattempi…” (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Dakar 2022 è pronta ad affacciarsi sul mondo motoristico calamitando tutte le attenzioni degli appassionati che, complice lo stop dei diversi Mondiali di categoria, potrà concentrarsi sulla gara estrema che tanto emoziona pilota e spettatori. Una delle leggende pronta a scendere in pista (nuovamente) è Sebastien Loeb, il francese che ha scritto pagine storiche nel mondo dei rally. Le parole di Sebastien Loeb in vista dell’imminente Dakar 2022 Ecco cosa ha detto il leggendario pilota francese al sito ufficiale della Dakar in vista della gara che tra poche ore inaugurerà la famosa corsa estrema del mondo dei motori: “Non è stato un anno senza gare per me, ma piuttosto un anno senza rally-raid – ha commentato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Laè pronta ad affacciarsi sul mondo motoristico calamitando tutte le attenzioni degli appassionati che, complice lo stop dei diversi Mondiali di categoria, potrà concentrarsigara estrema che tanto emoziona pilota e spettatori. Una delle leggende pronta a scendere in pista (nuovamente) è, il francese che ha scritto pagine storiche nel mondo dei rally. Le parole diin vista dell’imminenteEcco cosa ha detto il leggendario pilota francese al sito ufficiale dellain vista della gara che tra poche ore inaugurerà la famosa corsa estrema del mondo dei motori: “Non è stato un anno senza gare per me, ma piuttosto un anno senza rally-raid – ha commentato ...

