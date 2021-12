Australian Open 2022, Rafael Nadal, Dominic Thiem e Novak Djokovic potrebbero non esserci. Uno Slam di tenore più basso (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dal 17 al 30 gennaio gli Australian Open saranno la prima tappa importante del percorso tennistico nel 2022. A Melbourne i giocatori più forti con racchetta e pallina si confronteranno per un titolo tanto ambito, quanto importante per dare fiducia in vista di un percorso lungo e irto di difficoltà. Difficoltà che, come tutti sanno, stanno accompagnando questa vigilia. L’entry-list, nei fatti, prevede i grossi calibri e la presenza di alcuni di loro è tutt’altro che scontata. Ci si riferisce a Novak Djokovic, Rafael Nadal e a Dominic Thiem e le motivazioni sono diverse. Nel caso del n.1 del mondo, nove volte vincitore del Major nella terra dei canguri, c’è la questione ‘vaccino anti-Covid’ da valutare. Djokovic non ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dal 17 al 30 gennaio glisaranno la prima tappa importante del percorso tennistico nel. A Melbourne i giocatori più forti con racchetta e pallina si confronteranno per un titolo tanto ambito, quanto importante per dare fiducia in vista di un percorso lungo e irto di difficoltà. Difficoltà che, come tutti sanno, stanno accompagnando questa vigilia. L’entry-list, nei fatti, prevede i grossi calibri e la presenza di alcuni di loro è tutt’altro che scontata. Ci si riferisce ae ae le motivazioni sono diverse. Nel caso del n.1 del mondo, nove volte vincitore del Major nella terra dei canguri, c’è la questione ‘vaccino anti-Covid’ da valutare.non ha ...

GuidoDeMartini : ?? AUSTRALIAN OPEN DI TENNIS: LE RINUNCE DEI NON VACCINATI ?? Secondo quanto riporta il West Australian la stella eme… - lilisalinasr : RT @WeAreTennisITA: Anche Nadal mette in forse gli Australian Open ?? Dopo le sconfitte contro Murray e Shapovalov ad Abu Dhabi, Rafa deve… - _cristianoit : RT @WeAreTennisITA: Thiem in forse per gli Australian Open ?? L'austriaco si cancella dall'ATP Cup e da Sydney, non si sente ancora pronto.… - Filo2385Filippo : RT @WeAreTennisITA: Thiem in forse per gli Australian Open ?? L'austriaco si cancella dall'ATP Cup e da Sydney, non si sente ancora pronto.… - WeAreTennisITA : Anche Nadal mette in forse gli Australian Open ?? Dopo le sconfitte contro Murray e Shapovalov ad Abu Dhabi, Rafa d… -