Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo: la data di uscita del sequel (Di domenica 19 dicembre 2021) Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo: annunciata ufficialmente la data di uscita del sequel animato più atteso. Minions 2- Come Gru diventa Cattivissimo, il sequel animato in arrivo al cinema (via social)È ormai uscito ufficialmente il nuovo trailer di Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo, il secondo capitolo della serie animata dedicata agli irresistibili personaggi gialli. Il film è diretto da Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Val. Minions 2 è prodotto da Chris Meledandri, fondatore e CEO della Illumination, in collaborazione con Janet Healy e Chris Renaud. Mentre il primo film dei ... Leggi su vesuvius (Di domenica 19 dicembre 2021)2 –Gru: annunciata ufficialmente ladidelanimato più atteso.2-Gru, ilanimato in arrivo al cinema (via social)È ormai uscito ufficialmente il nuovo trailer di2 –Gru, il secondo capitolo della serie animata dedicata agli irresistibili personaggi gialli. Il film è diretto da Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Val.2 è prodotto da Chris Meledandri, fondatore e CEO della Illumination, in collaborazione con Janet Healy e Chris Renaud. Mentre il primo film dei ...

