Istat, il censimento 2020: “59,2 milioni di residenti, -400mila sul 2019. La pandemia ha accentuato la recessione demografica, differenza tra morti e nati mai così ampia dal 1918” (Di giovedì 9 dicembre 2021) A fine 2020, l’anno di inizio della pandemia, la popolazione italiana contava 59,2 milioni di residenti. In calo di 405mila (-0,7%) rispetto all’anno prima a causa di una dinamica demografica debolissima: sommando alla differenza tra morti e nuovi nati anche il saldo migratorio, si contano 362mila persone in meno. Un ulteriore aggiustamento sulla base dei cosiddetti ‘segnali di vita amministrativi’ ha poi portato a sottrarre altre 42.768 unità: persone che probabilmente si sono trasferite all’estero senza comunicarlo. Sono i dati del censimento della popolazione e dinamica demografica 2020 diffusi giovedì dall’Istat. “Il nuovo record minimo delle nascite (405mila) e l’elevato numero di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) A fine, l’anno di inizio della, la popolazione italiana contava 59,2di. In calo di 405mila (-0,7%) rispetto all’anno prima a causa di una dinamicadebolissima: sommando allatrae nuovianche il saldo migratorio, si contano 362mila persone in meno. Un ulteriore aggiustamento sulla base dei cosiddetti ‘segnali di vita amministrativi’ ha poi portato a sottrarre altre 42.768 unità: persone che probabilmente si sono trasferite all’estero senza comunicarlo. Sono i dati deldella popolazione e dinamicadiffusi giovedì dall’. “Il nuovo record minimo delle nascite (405mila) e l’elevato numero di ...

