Ema Stokholma, dalle violenze subite alla rinascita: 5 curiosità che non conosci (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ema Stokholma è uno dei personaggi più amati ed apprezzati di sempre, ma credi davvero di sapere tutto sul suo conto? Ecco 5 cose che probabilmente non conosci su di lei. Ema Stokholma è senza dubbio una delle conduttrici radiofoniche più famose ed apprezzate nel nostro paese. Tant’è che la sua passione per la musica, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 9 dicembre 2021) Emaè uno dei personaggi più amati ed apprezzati di sempre, ma credi davvero di sapere tutto sul suo conto? Ecco 5 cose che probabilmente nonsu di lei. Emaè senza dubbio una delle conduttrici radiofoniche più famose ed apprezzate nel nostro paese. Tant’è che la sua passione per la musica, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

thisrobinsloyal : Ema Stokholma in conduzione, Andrea Delogu a fare 'Love you sis' come commentatrice secondo me #spaziosanremo - chiarapierii : @Amirtaina Subito! - Donna, ragazza, altro di Bernardine Evaristo?? - La Disciplina di Penelope di Gianrico Carofig… - MassyCappelli89 : @ESCitanews Cattelan, Ema Stokholma e Chiara Ferragni - DanielaDeca1 : RT @___speedofsound: Alessandro Cattelan, Ema Stokholma e Chiara Ferragni ? e sarei felice, grazie Coletta baci ?? - ___speedofsound : Alessandro Cattelan, Ema Stokholma e Chiara Ferragni ? e sarei felice, grazie Coletta baci ?? -