Allarme mafia nella provincia di Latina, Caponnetto: “Bisogna potenziare i presidi di Polizia” (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Sono almeno dieci anni che abbiamo proposto al Capo della Polizia ed al Ministero dell’Interno un piano di riorganizzazione dei presidi di Polizia in provincia di Latina, tenuto conto della gravità della situazione ivi esistente”. L’Associazione Caponnetto interviene per ricordare l’appello rivolto agli organi competenti, suggerendo anche “un piano che prevedeva, oltre all’istituzione di una Sezione della DIA nel sud pontino, anche quella di commissariati nei Monti Lepini, a Latina mare e ad Aprilia nonché un supercommissariato con 1° Dirigente ed un nucleo consistente di una ventina di uomini e donne della Squadra Mobile a Formia. Un territorio, come quello pontino, così assediato dalle mafie di ogni provenienza che – prosegue l’associazione – ormai sono diventate ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Sono almeno dieci anni che abbiamo proposto al Capo dellaed al Ministero dell’Interno un piano di riorganizzazione deidiindi, tenuto conto della gravità della situazione ivi esistente”. L’Associazioneinterviene per ricordare l’appello rivolto agli organi competenti, suggerendo anche “un piano che prevedeva, oltre all’istituzione di una Sezione della DIA nel sud pontino, anche quella di commissariati nei Monti Lepini, amare e ad Aprilia nonché un supercommissariato con 1° Dirigente ed un nucleo consistente di una ventina di uomini e donne della Squadra Mobile a Formia. Un territorio, come quello pontino, così assediato dalle mafie di ogni provenienza che – prosegue l’associazione – ormai sono diventate ...

