Roma, Borja Mayoral sempre più vicino all'addio: la Fiorentina è in pressing (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma - Borja Mayoral, con o senza Vlahovic. La Fiorentina è più che interessata al centravanti della Roma in prestito dal Real Madrid e lo vorrebbe a gennaio per rinforzare il reparto avanzato o, se ...

