Venezia-Hellas Verona, le formazioni ufficiali (Di domenica 5 dicembre 2021) Venezia-Hellas Verona è uno dei due match di Serie A in programma oggi alle 15. Ecco le formazioni ufficiali: Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Kiyine, Vacca, Crnigoj; Aramu, Henry, Okereke. All.: Zanetti Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Dawidowicz, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Ilic, Caprari; Simeone. All : Tudor FOTO: Twitter Venezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 5 dicembre 2021)è uno dei due match di Serie A in programma oggi alle 15. Ecco le(4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Kiyine, Vacca, Crnigoj; Aramu, Henry, Okereke. All.: Zanetti(3-4-2-1): Montipò; Casale, Dawidowicz, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Ilic, Caprari; Simeone. All : Tudor FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

